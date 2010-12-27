Эксперт считает, что ФГИУ лукавит: МАУ можно продать на открытом конкурсе

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО пытается ввести общественность в заблуждение, комментируя ситуацию с приватизацией госпакета акций компании "Международные авиалинии Украины", считает аналитик Центра исследований корпоративных отношений Дмитрий ДЕШИН.

В комментарии УНИАН А.ДЕШИН отметил: «На состоявшейся 21 декабря пресс-конференции руководителю Фонда госимущества был задан вопрос - почему ФГИУ не воспрепятствовал внесению в новый Устав авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) пункта о преимущественном праве акционеров на выкуп акций, который противоречит государственным интересам? В ответ А.РЯБЧЕНКО заявил, что для этого нужно было, чтобы кроме Фонда данное предложение поддержал еще один акционер МАУ. С юридической точки зрения это не соответствует нормам действующего корпоративного законодательства Украины. Стоит ли сомневаться в том, что это прекрасно известно и самому А.РЯБЧЕНКО».

Эксперт напомнил, что в ответ на замечание журналистов о том, что подобная новелла - о солидарном голосовании не менее двух акционеров - не содержится ни в старом Законе «О хозяйственных обществах», ни в новом Законе «Об акционерных обществах», и, следовательно, даже если она есть в Уставе МАУ, то является ничтожной, А.РЯБЧЕНКО ответил: «Конечно же, закон в данном случае не должен работать. В законе вообще можно написать все, что угодно».

Аналитик Центра исследований корпоративных отношений удивлен пренебрежительным отношением государственного чиновника высокого ранга к отечественному законодательству. «Сложно поверить в то, что руководитель Фонда действительно не знаком с нормами действующего законодательства. Пожалуй, вышеприведенные высказывания делаются руководителем Фонда с целью манипулирования общественным мнением. Таким образом он, скорее всего, прикрывает свои лоббистские усилия по проведению закрытой адресной продажи госпакета акций МАУ», - считает Д.ДЕШИН.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября с.г. председатель Фонда госимущества А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил: ФГИУ считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять не менее 250 млн. грн.

Как сообщает газета «Экономические известия», А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции назвал также наиболее вероятного покупателя госпакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины»: государственная доля в ней может быть продана экс-гендиректору «Аэросвита» Арону МАЙБЕРГУ.

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