Бетономешалка упала на поезд

В Великобритании несколько человек получили ранения в результате падения с моста грузового автомобиля, который приземлился на проходящий под ним поезд, сообщает Би-би-си.

В середине дня автобетономешалка протаранила ограждение моста и упала на поезд, направлявшийся из Гилдфорда в Лондон.

"Грузовик приземлился на пассажирский вагон проходящего мимо поезда. О жертвах пока не сообщается, однако, по последним данным, несколько человек ранены", – цитируют информационные агентства представителя железнодорожной компании.