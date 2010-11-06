Бетономешалка упала на поезд
00:09, 06 ноября 2010Разное
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Неприятности на пути в Лондон
В Великобритании несколько человек получили ранения в результате падения с моста грузового автомобиля, который приземлился на проходящий под ним поезд, сообщает Би-би-си.
В середине дня автобетономешалка протаранила ограждение моста и упала на поезд, направлявшийся из Гилдфорда в Лондон.
"Грузовик приземлился на пассажирский вагон проходящего мимо поезда. О жертвах пока не сообщается, однако, по последним данным, несколько человек ранены", – цитируют информационные агентства представителя железнодорожной компании.
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