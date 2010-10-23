На острове недалеко от Бердянска нашли почти 1500 мертвых птиц

Бакланов и серебристых чаек

Вчера в Азовском море недалеко от Бердянской косы на острове Большой Дзендзик были обнаружены погибшие птицы - 954 баклана и 475 серебристых чаек. Как сообщает пресс-служба МЧС, специалисты Бердянского управления ветеринарной медицины отобрали материалы для проведения лабораторного анализа. Причина гибели птиц устанавливается. Происшествие находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.

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