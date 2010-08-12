Почему престижные школы не дают студентов в престижные вузы? Наблюдение со вступительной кампании

14:02, 12 августа 2010
Разное
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На днях завершается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Уже 15 августа абитуриенты, которые надеются учиться по государственному заказу, будут знать, в какое высшее учебное заведение и на какое образовательное направление они поступили или не поступили.

Вступительная кампания в вузы рекордно растянулась чуть ли не на все лето 2010 года. Но это не единственный ее изъян...

В настоящее время на сайтах большинства вузов можно ознакомиться со списками абитуриентов, рекомендуемых к зачислению, и перечнем льгот, которыми те пользуются. Одна из таких льгот - золотая или серебряная медаль – медалист имеет право на первоочередное поступление при условии, что наберет одинаковое количество баллов с другим абитуриентом. Причем, если в прошлом году результаты внешнего независимого оценивания учитывались при вручении медали, то в этом году Министерство образования и науки почему-то отменило это положение, что привело к увеличению числа медалистов по сравнению с 2009 годом. По окончании тестирования об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Иван Ликарчук.

Всегда ли уровень знаний медалиста отвечал его высокой награде? Нет, как можно убедиться в информационной системе “Конкурс” Министерства образования и науки Украины, где выставлены результаты внешнего независимого оценивания.

В рейтинговых списках можно обнаружить довольно много медалистов, которые, получив жалкие 120–150 баллов за тесты, претендовали на первоочередное поступление. Если перевести их тестовые баллы в обычную 12-бальную шкалу, по которой выставляются оценки за учебные достижения в школах, то выйдет, что эти медалисты умудрились написать тесты на 4–7 баллов.

Будет ли Минобразования анализировать итоги 2010 года относительно объективности оценки уровня знаний в школе и вообще качества школьного образования? Не стоит ли министерству вернуться к положению, согласно с которым медаль сможет получить лишь тот ученик, который сдал ВНО на 180 баллов и выше?

Еще один вопрос, который становится все более актуальным: где можно получить действительно основательное и качественное образование, которое гарантированно поможет при сдаче тестов и в будущей жизни, – в обычной общеобразовательной школе, частном лицее или гимназии?

Рынок образовательных услуг переполнен разнообразными предложениями от коммерческих заведений. Вагоны киевского метро обклеены рекламами множества лицеев и колледжей, где за высокую (реже - не очень) плату потенциальным ученикам предлагается, кроме базового школьного курса, освоить основы экономики, права, бизнеса, психологии, журналистики, – одно слово, чего-нибудь, что изучают уже в высшей школе. Но означает ли это, что ученик действительно получит глубокие знания? К сожалению, за хорошей рекламой часто скрываются не очень качественные образовательные услуги.

В этом году, готовясь к поступлению в университет, я познакомилась на подготовительных курсах с несколькими учениками одного из самых престижных, как считается, коммерческих средних общеобразовательных заведений столицы. У него длинное, хорошее и солидное название. Плата за учебу в этом заведении достигает 1600 грн. в месяц. На первый взгляд, оно действительно того достойно: в помещении сделан дорогой ремонт, классы оснащены интерактивными досками, мощными компьютерами и другими современными школьными принадлежностями. Ученики имеют возможность посещать разнообразные факультативы, где изучают экономику, право, бизнес и другие предметы, принимать участие в городских детских конференциях, учиться по обмену и отдыхать в лучших отечественных и заграничных школьных лагерях.

Вызывало определенные сомнения то, что нередко ученики, занимаясь по тем же учебникам, что и в обычных общеобразовательных заведениях, почему-то не совсем ориентируются в самых простых вещах, которые преподают в обычной школе. На протяжении года я из любопытства пересматривала списки победителей ученических олимпиад этого лицея. Среди учеников одиннадцатых классов такой был всего один. И то он победил лишь на районном этапе, заняв третье место. Низкий уровень знаний учеников этого учебного заведения подтвердили и результаты внешнего независимого оценивания. Среди всех его нынешних выпускников лучшие результаты показал ученик, который набрал аж... 734 балла. С такими результатами он не смог бы претендовать на поступление на престижные профессии или в престижные вузы страны. Ведь высший возможный результат равнялся 800 баллам, а средний показатель тех, кто реально претендовал в этом году на победу во вступительной кампании в престижных вузах и на престижные образовательные направления, – 770–790 баллов.

Не стоит ли Министерству образования проанализировать соответствие услуг, которые предоставляются в учебных заведениях, общим требованиям? А также соответствующие лицензии так называемых лицеев, колледжей или гимназий...

Также Минобразования стоило бы обязать средние общеобразовательные учебные заведения обнародовать достижения своих учеников и рейтинги выпускников по результатам внешнего оценивания. Чтобы родители сами могли оценить, что получит их ребенок за достаточно большие деньги, потраченные на его обучение.

Руслана Ильченко, абитуриентка

 

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