Тысячи российских солдат погибли 100 лет назад на Западной Украине

Россия намерена к 100-летию Первой мировой войны привести в порядок все захоронения российских солдат на территории Западной Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, где состоялась пресс-конференция Генерального консула Российской Федерации во Львове Евгения ГУЗЕЕВА и депутата российской Госдумы, члена партии “Единая Россия” Анатолия ЛИСИЦЫНА, которые прибыли на Прикарпатье.

По словам депутата Госдумы России А.ЛИСИЦЫНА одним из проектов его одноименного фонда является “сохранение историко-культурной памяти”. В частности, к 100-летию Первой мировой войны, которое будут отмечать в 2014 году, Фонд Анатолия Лисицына взялся найти, учесть и привести в порядок все захоронения российской имперской армии. Силами фонда уже установлены имена 126 генералов царской армии, 3 адмиралов, и эта «кропотливая работа продолжается».

Как сказал в свою очередь Е.ГУЗЕЕВ, на территории Западных областей Украины во время Первой мировой войны полегли более 1,5 млн. солдат российской империи. В частности, “наибольшие потери российской армии были здесь, на Галичине”, добавил он.

«Война делает всех равными, и обязанность каждого государства привести в порядок могилы павших, которые исполняли присягу той страны, в которой жили и которую защищали, - подчеркнул А.ЛИСИЦЫН. - Нужно искать и находить то, что объединяет наши народы и страны».