В подземелье Збаражского замка открыли музей средневековых пыток

В Тернопольской области в Збаражском замке открыли музей средневековых пыток. Как рассказала корреспонденту УНИАН Ольга СТАНКЕВИЧ, начальник отдела обслуживания туристов национального заповедника «Замки Тернополья», в который входит Збаражский замок, сейчас в музее представлены 11 экспонатов. Разместили музей в средневековом сводчатом подземелье под дворцом. «Из подвалов шли подземные ходы из замка, но просто водить сюда туристов было бы не интересно, поэтому мы решили открыть здесь музей», – отметила О.СТАНКЕВИЧ.

Все экспонаты на основе средневековых чертежей воспроизвели местные мастера. «Одно из самых страшных орудий пыток, представленных в экспозиции, – гаротта, которую использовали в качестве средства смертной казни. Человека приковывали к креслу, на шею одевали обруч, а затем специальным вентилем закручивали этот обруч, в результате чего он душил человека. Иногда добавлялось устройство, которое при повороте вентиля впивалось человеку в череп или шейные позвонки, причиняя сильную боль», – рассказала О.СТАНКЕВИЧ.

Также в экспозиции в частности представлены «Кресло ведьмы», оснащенное шипами, на котором мучили женщин, подозреваемых в колдовстве, устройство, которое не давало жертве заснуть, средство для водных пыток, когда человека приковывали к выгнутой доске, насильно поили водой, после чего били по выступающему животу, что причиняло страдания.

Возле каждого из экспонатов размещены рисунки, которые демонстрируют, как использовалось то или иное средство пыток, а также информация, в какие времена их применяли. Аналогов музея, заверяют в заповеднике «Замки Тернополья», в области нет.

Билет для осмотра экспозиции стоит 5 грн.

Также на территории замка действует музей средневекового оружия, открытый в 2004 году.