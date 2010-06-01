"Похитителей" главбуха ЮГОКа следствие увезло в другой город?

Прокуратура Днепропетровской области отказалась санкционировать продление ареста четырех сотрудников частной охранной фирмы, обвиняемых в похищении бывшего главного бухгалтера ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” Нины КОЗЛОВСКОЙ.

Об этом в интервью УНИАН заявил адвокат обвиняемых Игорь ГОЛОВКО.

По словам адвоката, сегодня у его подзащитных истекает срок задержания (трое суток), теперь следователь должен получить санкцию суда на их дальнейшее содержание под стражей. “Поскольку дело расследуется УВД Днепропетровской области, то и надзирает за ним прокурор Днепропетровской области, который также должен санкционировать продление задержания. Однако прокурор области, очевидно, отказалась подписывать представление следователя на получение такой санкции. Видимо, она учла решение Апелляционного суда Днепропетровской области, который постановил освободить моих подзащитных. Но без подписи прокурора следствие не может получить санкцию суда”, - уточнил адвокат.

Тем не менее, по его словам, следствие не остановилось на этом. “Сегодня они снова передали дело в Кривой Рог и повезли задержанных из Днепропетровска в Кривой Рог для того, чтобы попытаться получить подпись под представлением на арест у криворожского прокурора. Затем они намерены идти в Центрально-городской районный суд Кривого Рога, который 18 мая уже избирал в отношении моих подзащитных меру пресечения в виде ареста. Но ведь это постановление уже было отменено Апелляционным судом Днепропетровской области как незаконное. С подобными действиями правоохранительных органов мне еще не приходилось сталкиваться”, - добавил И.ГОЛОВКО.

Как сообщал УНИАН, 28 мая сотрудников частной охранной фирмы Е.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЕЕВА, Л.ПОЛЯКОВА и В.ДОЛИНУ, обвиняемых в похищении Н.КОЗЛОВСКОЙ, освободили из СИЗО Кривого Рога согласно постановлению Апелляционного суда Днепропетровской области. “На следующий день, 29 мая, следователь пригласил наших подзащитных для дачи подписки о невыезде. Вечером в субботу все четверо были задержаны по новому уголовному делу, которое было возбуждено по факту, якобы вымогательства прав на имущество ЮГОКа путем принуждения главного бухгалтера подписать некие документы”, - сообщил И.ГОЛОВКО.

Однако, по словам адвоката, следует учитывать, что дела о вымогательстве и похищении в отношении его подзащитных уже были возбуждены еще на основании заявления Н.КОЗЛОВСКОЙ, сделанного ей 9 мая 2010 года. “Оба эти дела Апелляционный суд Днепропетровской области принял во внимание, вынося свое постановление об освобождении наших подзащитных. Но, несмотря на это, основанием для возбуждения нового уголовного дела 29 мая вновь послужило заявление Н.КОЗЛОВСКОЙ от 9 мая”, – уточнил И.ГОЛОВКО и добавил: “Я, как адвокат, требовал предоставить документы, на основании которых мои подзащитные были вновь задержаны. Следствие мне предоставило один единственный документ – все то же заявление Н.КОЗЛОВСКОЙ от 9 мая. Но, в качестве основания для задержания существует перечень совершенно конкретных причин, перечисленных в законе. Так задержание можно проводить, если лицо было застигнуто на месте преступления, либо на него указали свидетели или же есть основания подозревать, что обвиняемый скроется от следствия, в других случаях задерживать нельзя. Ни одной из перечисленных причин задержания в данном случае не наблюдается. Что в принципе и признал Апелляционный суд Днепропетровской области, принимая постановление об освобождении моих подзащитных”.

Тем не менее, подчеркивает адвокат, новый следователь по делу его подзащитных - Г.СОЛДАТЕНКО заявил, что основанием для повторного задержания является тот факт, что Н.КОЗЛОВСКАЯ прямо указала на обвиняемых как на совершивших в отношении нее противоправные действия. “И это после очных ставок, на которых Н.КОЗЛОВСКАЯ отказывалась от своих обвинений в отношении задержанных. У меня нет слов”, - сказал И.ГОЛОВКО.

Он убежден, что Г.СОЛДАТЕНКО внес заведомо ложные данные в протокол задержания. “Он совершает преступление против правосудия. Существует статья 371 УК Украины, которая предполагает ответственность за такие действия”, - отметил адвокат.

Подытоживая, он сообщил, что данное задержание будет в ближайшее время оспорено в судебном порядке.