Адвокат возмущен повторным задержанием "похитителей" главбуха ЮГОКа

Повторное задержание обвиняемых в похищении главного бухгалтера ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (ЮГОК) Нины КОЗЛОВСКОЙ является преступлением против правосудия. Такое мнение высказал в интервью УНИАН адвокат обвиняемых Игорь ГОЛОВКО.

Он напомнил, что 28 мая сотрудников частной охранной фирмы Е.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЕЕВА, Л.ПОЛЯКОВА и В.ДОЛИНУ, обвиняемых в похищении Н.КОЗЛОВСКОЙ, освободили из СИЗО Кривого Рога согласно постановлению Апелляционного суда Днепропетровской области. “На следующий день, 29 мая, следователь пригласил наших подзащитных для дачи подписки о невыезде. Но вечером следственно-оперативная группа УВД Днепропетровской области по нашему делу была изменена, дело было передано другому начальнику следственного отдела. После чего новый следователь Г.СОЛДАТЕНКО сообщил нашим подзащитным, что их снова будут задерживать. Все четверо были задержаны по новому уголовному делу, которое было возбуждено по факту, якобы вымогательства прав на имущество ЮГОКа путем принуждения главного бухгалтера подписать некие документы”, - сообщил И.ГОЛОВКО.

По его словам, следует учитывать, что дела о вымогательстве и похищении в отношении его подзащитных уже были возбуждены еще на основании заявления Н.КОЗЛОВСКОЙ, сделанного ей 9 мая 2010 года. “Оба эти дела Апелляционный суд Днепропетровской области принял во внимание, вынося свое постановление об освобождении наших подзащитных. Но, несмотря на это, основанием для возбуждения нового уголовного дела 29 мая вновь послужило заявление Н.КОЗЛОВСКОЙ от 9 мая”, – уточнил И.ГОЛОВКО. “И это после очных ставок, на которых Н.КОЗЛОВСКАЯ отказывалась от своих обвинений в отношении задержанных. У меня нет слов”, - сказал И.ГОЛОВКО.

Также адвокат сообщил, что в качестве основания для задержания существует перечень совершенно конкретных причин, перечисленных в законе. «Ни одной из перечисленных в соответствующем законе причин задержания в данном случае нет. Что и признал Апелляционный суд Днепропетровской области, принимая постановление об освобождении моих подзащитных”, - уточнил И.ГОЛОВКО.

Адвокат убежден, что Г.СОЛДАТЕНКО внес заведомо ложные данные в протокол задержания. “Он совершает преступление против правосудия. Существует статья 371 УК Украины, которая предполагает ответственность за такие действия”, - отметил адвокат.

Подытоживая, он сообщил, что данное задержание будет в ближайшее время оспорено в судебном порядке.

Как сообщалось в СМИ, 30 апреля, во время силового захвата, главный бухгалтер ЮГОКа Нина КОЗЛОВСКАЯ была принуждена к написанию заявления об увольнении. Видимо, чувствуя угрозу своей жизни и здоровью, сразу после увольнения она заключила договор об охране себя и своей семьи с частной охранной фирмой.

Однако, 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе.

После задержания г-жа КОЗЛОВСКАЯ была доставлена в УВД г. Кривого Рога. После ночного пребывания и появилось заявление о том, что ее похитили… «задержанные вместе с ней охранники и водитель».

12 мая, во время очных ставок, Н.КОЗЛОВСКАЯ отказалась от своего заявления о ее похищении охранниками, заявив, что с 1 мая они охраняли ее на законных основаниях.