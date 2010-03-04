Госавиаадминистрацию обвиняют в уничтожении конкуренции на рынке

Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК просит правоохранительные органы проверить информацию о лоббировании председателем Государственной авиационной администрации Украины Александром ДАВЫДОВЫМ интересов СП ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и создании неконкурентных условий на рынке авиационных перевозок.

Об этом говорится в депутатском обращении С.ОЛИЙНЫКА к и.о. министра транспорта Василию ШЕВЧЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, и.о. министра внутренних дел Михаилу КЛЮЕВУ и к председателю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, текст которого передан УНИАН.

В частности, С.ОЛИЙНЫК обращает внимание высокопоставленных должностных лиц на нарушение ряда нормативно-правовых актов со стороны Госавиаадминистрации, что не отвечает принципам добросовестной конкуренции.

В документе С.ОЛИЙНЫК ссылается на обращение председателя правления ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» Сергея ТКАЧЕНКО, по мнению которого А.ДАВЫДОВ нарушает права и законные интересы возглавляемого им предприятия.

Народный депутат просит установить, совершил ли А.ДАВЫДОВ коррупционные действия во время проведения межправительственных переговоров Украина-Израиль 22-23 февраля этого года в Тель-Авиве (Израиль), предоставляя МАУ право выполнять регулярные полеты «Киев - Тель-Авив - Киев».

«Решение Госавиаадминистрации изначально лишило другие авиакомпании, в том числе АК «Днеправиа», возможности получить право выполнять регулярные полеты «Киев - Тель-Авив - Киев»», - говорится в обращении.

В частности, заявитель утверждает, что на переговорах в Тель-Авиве были рассмотрены вопросы, которых не было в повестке дня. Так, приняты решения об увеличении максимального количества рейсов между Киевом и Тель-Авивом с 14 до 21 в неделю, об увеличении количества назначенных на линии перевозчиков с двух до трех с каждой стороны, об увеличении максимальной емкости, которая дополнительно будет предоставляться в рамках программы перевозок к еврейскому Новому году, - с 6 тыс. кресел до 9 тыс. кресел для каждой стороны.

В то же время руководитель правления «Днеправиа» обращает внимание, что А.ДАВЫДОВ предоставил МАУ право на осуществление полетов по маршруту «Киев - Тель-Авив - Киев» за четыре дня до межправительственных переговоров в Тель-Авиве - еще 18 февраля 2010 года, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

При этом в обращении подчеркивается, что лицензия, которая дает право авиакомпании выполнять международные регулярные перелеты на определенной международной воздушной линии, может быть выдана только после заключения международного соглашения. Выдача же такой лицензии до заключения соответствующего международного соглашения является незаконной.

«Госавиаадминистрация должна была бы провести конкурс между воздушными перевозчиками Украины с целью определения компании, которая получит право на эксплуатацию указанной международной воздушной линии. В случае проведения такого конкурса была бы повышена конкурентоспособность украинского эксплуатанта на рынке международных перевозок и соблюдены принципы добросовестной конкуренции. Однако соответствующий конкурс Госавиаадминистрацией назначен и проведен не был», - констатирует заявитель.

Кроме того, С.ОЛИЙНЫК просит высокопоставленных должностных лиц проконтролировать дальнейшее распределение дополнительных емкостей и назначение третьего перевозчика путем проведения государственного конкурса на право эксплуатации международной воздушной линии Киев - Тель-Авив - Киев в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Израиле был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Украины и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении. 23 февраля в Тель-Авиве делегации Украины и Израиля провели встречу. На основании подписанного Протокола участники встречи договорились, что каждая сторона Соглашения будет иметь право назначить до трех авиаперевозчиков на маршруте Киев - Тель-Авив (и в обратном направлении) и по одному перевозчику на другом согласованном маршруте, начиная с летнего сезона IATA в 2010 году. Назначенные авиакомпании каждой из сторон смогут осуществлять в целом до 21 рейса в неделю между Киевом и Тель-Авивом.

Из этих 21 рейса авиаперевозчики имеют право на 18 рейсов в неделю на самолетах емкостью до 175 человек и три рейса - самолетами емкостью до 265 человек. Что касается других маршрутов, то на протяжении летнего сезона авиакомпании будут иметь право осуществлять до трех рейсов в неделю, а на протяжении зимнего сезона - до двух рейсов в неделю.

Также во время встречи обе стороны согласились с определением Винницы как дополнительного пункта назначения на территории Украины. Маршрут Тель-Авив - Винница - Тель-Авив был утвержден для перевозки паломников в добавление к ранее определенным маршрутам Тель-Авив - Киев (Борисполь) - Тель-Авив и Тель-Авив - Одесса - Тель-Авив. Кроме того, были согласованы условия осуществления дополнительных регулярных и чартерных рейсов на период с 2 до 15 сентября 2010 года с целью обеспечить перевозку паломников во время празднования еврейского Нового года.