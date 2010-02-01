Украинец становится европейцем лишь тогда, когда начинает понимать, что он "не москаль"

По Киеву поползли слухи о том, что “донецкие братки” уже околачиваются по столице, присматриваются к своей будущей вотчине. “Я их сразу узнаю, – сказала мне продавщица кофе в подземном переходе. – Темные, в черных потертых куртках, говорят с донецким акцентом…”

Я пыталась успокоить продавщицу: рано еще, пускай сначала выборы выиграют, а сомнительных субъектов в столице всегда много крутится. Но киевскими массами постепенно овладевает иррациональное чувство беспокойства, и какие-либо аргументы тут не действуют.

Пять лет назад такое же чувство мобилизировало людей, сплачивало в борьбе против фальсификаций, вылившейся в Оранжевую революцию, но сегодня революционного запала нет, его сменили апатия и разочарование. Разочарование не избранным курсом, как это пытаются поднести отдельные политики, а тем, что Ющенко провозгласил его лишь на словах. А сам продемонстрировал непреодолимую лень и неспособность системно работать, через что и проиграл.

Российский опальный бизнесмен Борис Березовский заявил недавно, что в Украине “решается будущее ценностей западных цивилизаций”. Имея в виду, что именно в Украине отрабатывается модель последующего развития всего постсоветского пространства, которое объективно является наибольшей потенциальной угрозой демократическому Западу...

Украина, будучи расположенной на стыке “двух миров и двух образов жизни”, все еще определяется с тем, какие проблемы ей милее. Проблемы демократической Европы – с ее балансированием между либерализмом, социализмом и консерватизмом. Или проблемы России – с ее неосознанным ожиданием краха, ощущением неизбежности падения.

Наверное, нормальным украинцам европейские проблемы – ближе и приятнее, но Россия с ее фобиями, как ни странно, для нас тоже нужна, потому что остается незаменимым фактором нашего национального единства. Если бы Россия, по словам публициста Анатолия Стреляного, была более привлекательна (то есть более демократична и развита), то русификация угрожала бы нам еще больше. Из этого суждения следует, что национальное сопротивление “иной”, прогрессивной России не имело бы смысла, и нам бы не нужно было сплачиваться вокруг своей идентичности, чтобы противостоять внешней угрозе.

И избирая путь “заигрывания с Россией”, который почти в одинаковой степени предлагают и Тимошенко, и Янукович, мы – видимо, на уровне инстинкта самосохранения – тем самым закаляем свой национальный дух. Украинец становится европейцем лишь тогда, когда начинает понимать, что он “не москаль”, а такое понимание приходит лишь в случае близости с “братским народом” и непостижимого самоподставляния под удары “добрососедской” политики Кремля.

Вот и получается, что мы нужны им для смягчения имперских комплексов, а они нам – для усиления нашего единства. Пример Тузлы, если кто помнит, прекрасно продемонстрировал, как это работает.

Однако “недоевропейский” выбор скрывает потенциальную угрозу быть в конце концов втянутым в орбиту глобальных проблем России, в ее дезинтеграционные процессы. Ее развал или приближение развала может повлечь за собой и усиление сепаратистских тенденций в Украине и даже разрывание ее, образование на фоне глобальной постсоветской ломки нескольких украин. Первые симптомы этого мы уже наблюдаем; показательно, что стимуляторами и идейными вдохновителями такого разделения Украинского государства выступают сами кремлевские вожди, очевидно, не осознавая, что этим они приближают свое постимперское будущее. В котором нет места такому большому (по территории и населению) государственному образованию.

Сегодня, как и десять лет назад, украинское общество выбирает между Швондером и Шариковым, как метко назвала в свое время журналистка Ирина Погорелова пару Кучма – Симоненко. Разница в том, что с тех пор общество прошло через Майдан, и сегодня выбор той или иной персоны, хочется надеяться, не является столь фатальным, как это было в конце прошлого тысячелетия.

И вопрос не в том, кто в Украине будет Президентом – бывший зэк или воинствующая популистка, – а в том, сможет ли общество противостоять попыткам узурпировать власть, навязать нам неадекватную, чужую модель общественного развития.

А что такие попытки будут – сомневаться не приходится. Недаром ведь Янукович возит свое грузное тело на съезды “Единой России”, а Тимошенко, заглядывая в рот Путину, хихикает с его типа шуток. Учатся и перенимают опыт... Но те опричники в обеих командах, которые намыливаются воплощать в украинскую жизнь российский опыт контролируемой демократии, должны помнить, что лепить из биомассы все что угодно авторитарный правитель свободно может лишь в том случае, если имеет хотя бы 75-процентную поддержку населения – не меньше. Иначе можно потерять и власть, а при определенных раскладах даже свободу...

К сожалению, ни один из двух кандидатов не демонстрирует способности мыслить, анализировать, понимать, что происходит в мире и куда он двигается. В этом, боюсь, и будет заключаться главная его или ее проблема, когда он/она станет Президентом. Такая неадекватность на президентской должности может привести к личному политическому краху, на фоне которого проигрыш Ющенко будет выглядеть еще успехом...

Внедрять российскую модель в Украине – значит становиться союзником Москвы в ее бессмысленной и бесперспективной оппозиции к Западу. Хотя для России оно еще и может иметь какое-то объяснение. Кроме страха перед развалом, который, в понимании российской верхушки, несет либерализм во всех его проявлениях, налагается еще один фактор. Путинска Россия считает себя преемником СССР, а следовательно, должна заместить бывшее Советское государство в ее противостоянии с Западом. С той разницей, что стране строителей коммунизма нужно было защищать от мира свою ленинскую идеологию, большевистское мировоззрение, которое только и могло выжить в условиях противостояния и напряжения. А в настоящее время России приходится защищать от цивилизованного мира идеологию коррупции и несвободы. Постсоветская коррупция, желая сохранить и воспроизводить себя, не хочет демократии и контроля со стороны общества, как огня, боится НАТО...

В этом плане Украина хоть и не Россия, но недалеко от нее оторвалась. И наш выбор, который мы сделаем 7 февраля, показывает, что мы все еще находимся по ту сторону условной границы, где господствует коррупция и где все еще нет североатлантических стандартов.

...Скажу откровенно, лично я до сих пор не знаю, как буду голосовать. Хотя Тимошенко, как это ни странно, вовсе не будучи проевропейски настроенной, символизирует собой большую европейскость, чем Янукович. Да и положительных, человеческих лиц в ее окружении, как по мне, немного больше. А главное, вокруг Януковича сконцентрировалось критически много персон с откровенно антиукраинскими взглядами.

Нет, это не значит, что я буду голосовать за нее... Я еще колеблюсь...

Украинцам и в самом деле, видимо, нужна какая-то пауза – чтобы по-философски осмыслить, куда мы двигаемся и чего хотим. Проголосуем за “меньшее зло”, посмотрим, как живется с тем злом, взвесим что к чему, а тогда – на следующих выборах – выметем его березовой (чтобы не употребить более крепкое словцо) метлой.

Оксана Охримчук, Москва – Киев