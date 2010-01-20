Полиция США арестовала мать Анны Курниковой

Мать известной российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой арестована в Палм-Бич (штат Флорида) за невыполнение своих родительских обязанностей после того, как ее младший сын выпал из окна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский интернет-ресурс о жизни знаменитостей TMZ.com.

Согласно информации сайта, единокровный брат теннисистки Аллан (Allan), оставшись дома без присмотра взрослых, выпал из окна второго этажа.

Плачущего окровавленного малыша заметили соседи, после чего ребенок был доставлен в больницу.

Полиция пока не установила точно, прыгнул ли пятилетний мальчик специально или упал по неосторожности. По словам самого Аллана, он выпрыгнул из окна.

Как рассказала полицейским мать мальчика Алла Курникова, ей пришлось отлучиться из дома по делам примерно на 50 минут. Когда она уходила, сын смотрел телевизор и не выказал желания пойти с ней. Поэтому женщина заперла все двери в доме и ушла, оставив ребенка одного.