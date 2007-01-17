Поляченко: у Кушнарева ранение, несовместимое с жизнью (обновленная)

Консилиум врачей трактует ранение народного депутата Евгения КУШНАРЕВА как несовместимое с жизнью.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО.

"Консилиум говорит о том, что можно трактовать, что ранение несовместимо с жизнью", - сказал министр.

По его словам, жизненно необходимые органы Е.КУШНАРЕВА были повреждены вследствие огнестрельного ранения.

Как сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации, по словам начальника главного управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Богдана ВОЛОСА, последний консилиум врачей подтвердил крайне тяжелое состояние Е.КУШНАРЕВА: давление пациента несколько повысилось, но наблюдаются признаки внутреннего кровотечения. Врачи предпринимают необходимые терапевтические меры.

Харьковская ОГА и областной совет обратились к жителям Харькова и области с просьбой сдать кровь IV группы, резус положительный для Е.КУШНАРЕВА. Администрация просит обращаться в Харьковский областной центр службы крови по адресу: ул. Клочковская, 366. Телефоны: 337-85-01, 341-24-09. При себе иметь оригинал паспорта. Денежное вознаграждение гарантировано.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ также сообщил, что в аэропорту на врачей-реаниматологов из Германии ожидает транспорт для экстренной доставки специалистов в Изюм (там в местной больнице находится Е.КУШНАРЕВ).

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЕВ попал в больницу г. Изюма Харьковской области с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты 16 января.

Ему сделали операцию, в результате которой удалили часть кишечника и одну почку, раздробленную пулей.

Сегодня ночью в Изюмскую райбольницу прибыл министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО.

По данным Поляченко, за ночь Кушнареву перелили 5 литров крови.

Утром у пациента снова открылось магистральное кровотечение, его удалось остановить, но капиллярное кровотечение продолжается.