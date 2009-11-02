Выборы под белой маской?

Это действительно мировая пандемия “свиного гриппа”? Если да, то почему накрыло западные области, хотя болезнь бушует в России с нашими открытыми с ней границами?.. Я ехала на работу, и у меня было ощущение единения нации, как и пять лет назад...

Мнение Интересно, чем бы занималась нация в прошлое воскресенье, первый ноябрьский день 2009 года, если бы накануне выходных власти не выплеснули на нас целый океан собственного беспокойства о народе, внезапно накрытого волной эпидемии гриппа?

О себе точно могу сказать – после субботней разборки с привычными хозяйственными делами и дружескими посиделками, воскресенье я бы точно провела на столичной Софийской площади, где должна была состояться презентация избирательной программы Президента Виктора Ющенко. Думаю (и знаю), что очень многие киевляне планировали что-то подобное – люди хотели бы или удостовериться в правильности своего выбора, или окончательно разочароваться. Ну и, понятно, что воскресный вечер обещал что-то романтичное..

К сожалению, вышло не так, как думалось....

Начиная с утра пятницы нарастающим потоком пошли новости о том, что в государстве бушует эпидемия то ли гриппа, то ли атипичной пневмонии, которая за три дня сжигает человека (почему-то вспомнился советский фильм “ТАСС уполномочен заявить”, в котором жена резидента за три дня умерла от воспаления легких: слишком умная женщина стала опасна иностранному шпиону, и небольшая ампула решила проблему).

Нет, о непонятных смертях на западе страны сообщалось и раньше, но процент негатива на отрезок времени в пятницу просто зашкаливал... Число пугающих сообщений росло в геометрической прогрессии – вот уже премьер Тимошенко отменяет утреннюю поездку по вокзалам Киева, в Кабмине Турчинов проводит срочное противоэпидемическое совещание, а уже после обеда Тимошенко срочно вылетает в эпицентр вспышки – в Тернополь, где проводит совещание с областным активом.

Приблизительно в это время Президент Ющенко сообщил, что подписал закон о повышении соцстандартов и тоже проникся проблемой скорости распространения эпидемии.

В итоге – в девяти западных областях объявлен карантин, по всей Украине отменена учеба и все массовые мероприятия (в том числе и предвыборные). Первая тройка кандидатов на высшую должность пострадала – Тимошенко отменила концерты по Украине в свою поддержку, Янукович – митинг в Харькове, ну и, в итоге, Ющенко вынужден был отменить презентацию своей программы.

Интернет и другие СМИ тоже всю пятницу дружно “грипповали”. Но четкого ответа на вопрос, что это было? – в пятницу так и не удалось услышать. Или по крайней мере вопросы остались. Это действительно мировая пандемия “свиного гриппа”? Если да, то почему накрыло западные области, хотя болезнь бушует в России с нашими открытыми с ней границами? А львовские слухи о том, что “проснулся тиф, ходивший в послевоенные времена”? А если эти десятки смертей в одной области с одними симптомами – это просто страшные осложнения от обычного гриппа, и если сигналы начали поступать недели две назад, – то почему ничего не сделано для ограничения переездов из пораженных областей? Почему вдруг исчезли защитные повязки (еще в среду они спокойно лежали в киевских аптеках)?

Совместные усилия власти и прессы увенчались успехом – народ испугали, в аптеках появился марлево-повязочный и оксолиновый дефицит, который рос прямо пропорционально дефициту доверия к власти. Население всех регионов Украины (независимо от политических и других вкусов) привычно и дружно отреагировало на путанную и неубедительную информацию “сверху” – взяло деньги и пошло массово скупать противогриппозное, марлевые повязки, лимоны-лук-чеснок (хорошо, что хоть не соль, спички и мыло). Те киевляне, которые вечером после работы пытались купить в аптеке что-то противогриппозное, выглядели как неинформированные дикари. Говорят, в субботу в центре Киева один умник пытался продать одногривневую марлевую повязку за 10 грн. И вроде бы народ не выдержал – горе-бизнесмену дали по шее. Дать по шее аптечным сетям, которые тоже вдвое-трое повысили цену за два дня рядовым гражданам, будет тяжелее...

Поэтому всю пятницу-субботу медиа заверяли киевлян, что грипп на пороге, марлевых повязок нет и неизвестно, когда будут (правда, параллельно успокаивая, что в Киеве, вроде бы гриппа еще нет).

В то же время понедельник – первый рабочий день недели – с каждым часом неотвратимо надвигался. Ввиду того, что презентация Ющенко накрылась медным тазом, воскресенье пришлось посвятить пошиву марлевых повязок. Давние воспоминания об НВП (начальной военной подготовке) и незабываемом Чернобыле, вероятно, навсегда оставили в подсознании вид и способ изготовления “защитного элемента”. Вспомнилась шутка двадцяти-с-лишним-летней давности: “Украинцы – гордая нация, им до лампы радиация” (вместо “лампы” полностью подходят другие, малоцензурные слова). Садясь за работу, даже попробовала зарифмовать что-то актуальное. Широкий бинт, швейная машинка – и после нескольких кривеньких стежков руки вспомнили ВСЕ, и полдесятка масок (через некоторое время и некоторое количества эмоционально-окращенных выражений в адрес ВСЕХ) успокаивающей стопкой легли на столе.

В том, что не нужно сердиться из-за времени, потраченного на пошив повязок, а можно даже гордиться собой, под вечер в воскресенье меня убедило выступление нашего премьера. Призыв в духе “пошей сам и передай товарищу” вознес меня в собственных глазах на недосягаемую для гриппа высоту. А призывы Юлии Владимировны не стесняться и надевать маски окончательно убедили меня в целесообразности и необходимости в понедельник натянуть на лицо “творение” собственных рук и креативной мысли....

Кстати, так провела свои выходные не только я, а десятки, сотни тысяч украинцев... Вот называется – чем бы нация занималась...

Здесь уместно добавить, что настроение и разговоры далекого и близкого окружения не оставляли никаких надежд на возможность выйти за пределы гриппозной темы. Еще одно сомнительное достижение политтехнологов – в головах и душе людей крепко засели и начали вертеться исключительно окологриппозные мысли. Вероятно, в ближайшие недели все, что происходит в государстве, будет оцениваться исключительно с точки зрения “гриппозной целесообразности”. Где уж там объективно кого-то или что-то оценивать. Представляется, что кто-то не прочь всю президентскую кампанию провести “под белой маской”.

В понедельник, 2 ноября, идя от дома к остановке, я внимательно всматривалась в лицо сограждан – надели они маски или полагаются на Бога и счастливый случай? Ведь в предыдущий рабочий день, в пятницу, за всю дорогу от работы до дома (от центра на край города) встретила в масках лишь двух девушек в автобусе – выглядели они как инопланетянки. Но уже утром в понедельник на три десятка попутчиков – около десяти в масках, еще несколько – замотаны по самые уши в шарфы или платки. Подойдя к остановке автобуса, я натянула маску, скользнула глазом по нескольким пассажирам в повязках и вздрогнула от невероятного ощущения: что-то подобное уже было, одинаковые кусочки ткани – одни на всех. Уже в метро, особенно на центральных станциях белые пятна на лицах замелькали через раз...

А мне вспомнилось – почти ровно пять лет назад – в октябре-ноябре 2004 года, привязав оранжевую ленту к ремню сумочки, я так же шла по улице на работу, фиксируя мысленно людей “того же цвета”. И тоже сначала их было мало – одиночные ленты, одиночные фигуры, – но волна уже разогналась, и через несколько дней в оранжевом море купался весь Киев, и люди, пока ехали на автобусах-метро с окраин в центр на работу, улыбались друг другу, их согревали оранжевые огоньки на одежде. Было ощущение подъема и единения нации, единения в радостном ожидании чего-то большого и хорошего.

Прошли годы... Не один каблук нынешних должностных лиц оставил грязный след на оранжевых лентах. Но не об этом сейчас.

Таки действительно – история повторяется или в виде трагедии, или в виде фарса. И на этот раз мы, кажется, видим именно фарс (спасибо судьбе). Впереди новые президентские выборы. И что происходит в государстве?

Кажется, неделю назад организованне на столичном Майдане собрание бютовцев выдвигало Тимошенко в Президенты. Стандартно-одинаковые белые бумажки-флажки лениво трепетали в руках уставших людей. В их глазах не было праздника ожидания радости и надежды...

Теперь тысячи, сотни тысяч украинцев по всему государству вышли на улицы с белыми марлевыми масками на лице – как будто с белыми флажками – в поддержку кандидата в президенты Тимошенко. Не хватает только красного сердечка...

...Я ехала на работу, и у меня тоже было ощущение единения нации – надев белые маски, купленные и самодельные, нация объединилась в неожиданной беде. Пока еще – против гриппа. Или, может, против всех?

Татьяна, г. Киев