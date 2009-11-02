Пошив повязок из стратегической марли (фоторепортаж)

На производственном швейном объединении ОАО ”Трембита” в Черновцах шьют марлевые повязки.

Кабинет министров Украины постановил разбронировать из мобилизационного резерва марлю медицинскую в объеме 6 млн. метров для изготовления профилактических масок. Марля хранится на центральных складах Министерства здравоохранения и базах спецмедснабжения областных управлений здравоохранения.

На первоочередные нужды - среди которых заказ медиков, МЧС и подразделений милиции - на ОАО ”Трембита” 1 ноября запланировано изготовить 20 тыс. защитных марлевых повязок.

Фото Сергея Зарайского / УНИАН