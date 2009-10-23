В столкновении BMW и Славуты погибли шестеро, среди них - младенец

Вчера в 17.25 в Луганской области на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино произошло столкновение автомобилей “BMW 525I” и “ЗАЗ 110307-42”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров автомобиля “ЗАЗ” от полученных травм погибли, а трое пассажиров автомобиля “BMW” получили телесные повреждения. Среди погибших - семейная пара и их новорожденный ребенок.