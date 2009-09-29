Молния убила футболиста во время матча

Молодой футболист Давид Сальдивар Тобар (David Zaldivar Tobar) погиб от удара молнии во время матча на востоке Сальвадора в воскресенье, еще один спортсмен получил ранение и был доставлен в ближайший госпиталь в городе Сан-Мигель, сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации радиостанции YSKL Radio, погибший был игроком сальвадорской команды "Алетико Морасан" (Atletico Morazan), но 27 сентября принимал участие в роковом матче в составе команды своего родного города "Эль-Дивисадеро".

Это уже второй случай гибели футболиста на поле от удара молнии на востоке Сальвадора за этот год - похожая трагедия произошла в июне, приводит РИА "Новости" сообщение агентства.