Почему погибли двое людей на стройплощадке моста через Днепр

Гибель двух строителей на стройплощадке моста через Днепр в районе Труханового острова в Киеве произошла из-за нарушения правил проведения работ.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь ОАО «Мостобуд» Савва КУЗЬМЕНКО, вчера около 17.00 на строительной площадке моста опрокинулась секция плиты, вследствие чего были смертельно травмированы два строителя. Несчастный случай произошел из-за нарушения одним из пострадавших «технологической карты производства работ» - подробного описания очередности и порядка выполнения операций. В это время работники производили на земле разборку пакета, состоявшего из двух элементов ортотропной плиты.

Как отметили в «Мостобуде», по непонятным причинам производящий разборку специалист, нарушив технологию, перерезал страховочный элемент, который предохранял конструкцию от опрокидывания. Человек, допустивший серьезное нарушение, является опытным работником и ранее десятки раз производил подобные операции, вВ том числе при сооружении моста через Десенку. Кроме того, он прошел соответствующий инструктаж, что подтверждается записью в журнале по технике безопасности, а также был лично предупрежден бригадиром, чтобы самостоятельно не предпринимать никаких действий.

По утверждению экспертов, данная технология очень надежна и безопасна, если в точности соблюдать все предписанные требования, и само опрокидывание 7-тонной конструкции, лежащей на земле, невозможно. Доказательством является то, что именно в подобном виде такие металлоконструкции следуют в Украину железнодорожным транспортом из-за границы, подчеркнули в ОАО «Мостобуд».

Правоохранительные органы проводят следствие. О его результатах пресс-служба ОАО «Мостобуд» сразу же проинформирует средства массовой информации и общественность.