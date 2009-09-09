При взрыве на ракетном крейсере ЧФ «Москва» пострадали моряки

В Севастополе в результате взрыва на гвардейском ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота Российской Федерации пострадало около 10 моряков.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник, близкий к ЧФ РФ, позавчера, 7 сентября, на крейсере произошел взрыв вспомогательного котла, в результате которого возникло возгорание. Огнем повреждены находившиеся в отсеке механизмы. При ликвидации пожара пострадали около 10 военных моряков, которые были оперативно госпитализированы. Причины взрыва котла устанавливаются.

Вместе с тем УНИАН не удалось получить официальную информацию от командования ЧФ РФ - телефоны службы информации флота не отвечали.