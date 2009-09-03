Вдова Паваротти намерена сотрудничать с фондом Ахметова (фото)

Вдова Лучано Паваротти Николетта ПАВАРОТТИ выразила пожелание сотрудничать с фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» с целью развития семейных форм воспитания.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Согласно сообщению, Н.ПАВАРОТТИ, приехавшая на церемонию открытия стадиона «Донбасс Арена», вместе с сотрудниками фонда Р.АХМЕТОВА посетила детский дом, спонсируемый фондом, а также в городе Макеевке специализированный дом ребенка для детей с ВИЧ-инфекцией. Н.ПАВАРОТТИ была приятно удивлена тем, что в этих детских домах есть все необходимое для полноценного развития ребенка, но при этом отметила, что никакой детский дом не заменит ребенку семью, подчеркнули в пресс-службе. «А еще, - сказала она, - в Украине очень красивые и умные дети. Теперь я понимаю моих знакомых, которые усыновлять ребенка едут в Украину».

Н.ПАВАРОТТИ выразила пожелание в дальнейшем сотрудничестве с фондом и следующий визит в Донецк запланировала на декабрь 2009 года.

Справка УНИАН. Фонд Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Президент фонда - Р.АХМЕТОВ.