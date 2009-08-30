Идут соревнования по авторалли между сборной ГАИ и журналистами

Сегодня во Львове пройдут соревнования по авторалли между сборной Госавтоинспекции Украины и сборной львовских журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, организаторами соревнований выступили Департамент ГАИ МВД Украины и компания Renault.

Участники соревнований, среди которых также будут юные инспекторы движения из Донецка и Львова, будут выполнять фигуры маневрирования, демонстрировать сноровку в устранении поломок в автомобилях, а также будут сдавать устные тесты по правилам дорожного движения.

Организаторы авторалли отметили, что в нынешних соревнованиях принимают участие много женщин-журналисток.

Соревнования начнутся в 12.00 на центральном проспекте Львова – проспекте Свободы.