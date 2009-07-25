В ростовской трагедии погиб ребенок из Украины

Среди погибших при столкновении масловоза и автобуса в Ростовской области один гражданин Украины, двое украинцев пострадали.

Об этом сообщил представитель городской больницы Батайска, где находятся пострадавшие, передает РИА «Новости».

"В ДТП пострадали граждане Украины - женщина 1962 года рождения и ее дочь 1979 года рождения. Ребенок последней погиб", - сказал собеседник агентства.

Представитель консульства сообщил, что в настоящее время в больницу Батайска выехал вице-консул Украины в Ростовской области.

Сотрудник больницы добавил, что в ближайшее время одной из пострадавших гражданок Украины предстоит серьезная операция.

"Нужны будут металлоконструкции. Это все очень дорого стоит, и если консульство возьмет все это на себя, то, конечно, все это будем делать здесь", - сказал собеседник.

Как сообщалось, 24 июля на трассе примерно в 35 километрах от Ростова-на-Дону лоб в лоб столкнулись автобус "Икарус", в котором ехали жители Краснодарского края в Ростовскую область, и масловоз. Удар оказался такой силы, что от обеих машин осталась только груда металла. В автокатастрофе погиб 21 человек, пострадали - восемь.