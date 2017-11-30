30 ноября с 17.00 до 19.00 в HYATT Regency (ул. Аллы Тарасовой, 5) состоится презентация результатов внешнеполитического аудита TRUMAN Index и внешнеэкономического opinion-box – TRUMAN Report. Презентация будет проходить в виде двух панельных дискуссий с перерывом на кофе.

Участники: министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, глава украинского представительства Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина, директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра, директор компании "Углесинтезгаз Украины" Андрей Супрун. А также спикеры представленных информационно-аналитических продуктов, дипломаты более 20 стран, представители государственных организаций и частных компаний.

Организатор: компания TRUMAN Agency

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