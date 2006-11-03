Мисс Великобритания лишилась титула за связь с членом жюри (фото)

Мисс Великобритания Дэниель Ллойд (Danielle Lloyd) лишилась титула королевы красоты, после того как стало известно о ее близких отношениях с одним из членов жюри конкурса футболистом клуба West Ham Тедди Шерингемом (Teddy Sheringham), сообщает британская The Daily Mail.

На конкурсе красоты Тедди был единственным членом жюри, проголосовавшим за Дэниель, которая потом оказалась победительницей по итогам зрительского голосования. На светской вечеринке, состоявшейся сразу после победы, 22-летняя Ллойд заявила, что давно рассталась с Тэдди.

Однако в недавнем интервью журналу Eve Дэниель Ллойд проговорилась, что, по крайней мере, за два месяца перед конкурсом она встречалась с Тедди. Дэниель поделилась с журналистами приятными воспоминаниями о дорогом подарке - туфлях Jimmy за 7000 фунтов стерлингов - который Тедди преподнес ей на Рождество прямо в постель.

Организаторы конкурса расценили эту информацию по-своему. По сведениям The Daily Mail, ранее между ними и Дэниель Ллойд уже возникали серьезные трения по поводу того, что Дэниель в нарушение правил конкурса снялась обнаженной для журнала Play Boy. Обнаружившаяся близкая связь королевы красоты с одним из членов жюри стала последней каплей, повлиявшей на решение жюри лишить ее звания мисс Великобритания.

Глава организационного комитета конкурса Мисс Великобритания Роберт де Кейсер (Robert de Keyser) направил Дэниель Ллойд официальное письмо, в котором уведомил ее о том, что она лишается титула королевы красоты.

Лента.ру