В Донецке башенный кран упал на жилой дом

В Донецке в результате падения башенного крана травмирована крановщица.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении Госгорпромнадзора по Донецкой области, днем 12 апреля на стройплощадке в Киевском районе Донецка при монтаже промежуточной секции башенного крана произошло его опрокидывание.

В результате падения получила тяжелые травмы и была госпитализирована крановщица. Кроме того, конструкцией крана незначительно повреждена часть 9-этажного жилого дома.

По данному факту территориальное управление Госгорпромнадзора проводит расследование.