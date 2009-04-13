В Донецке башенный кран упал на жилой дом
11:21, 13 апреля 2009Разное
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Крановщица получила тяжелые травмы
В Донецке в результате падения башенного крана травмирована крановщица.
Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении Госгорпромнадзора по Донецкой области, днем 12 апреля на стройплощадке в Киевском районе Донецка при монтаже промежуточной секции башенного крана произошло его опрокидывание.
В результате падения получила тяжелые травмы и была госпитализирована крановщица. Кроме того, конструкцией крана незначительно повреждена часть 9-этажного жилого дома.
По данному факту территориальное управление Госгорпромнадзора проводит расследование.
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