Анастасия Заворотнюк сохранила 17 млн рублей благодаря суду

Симоновский суд Москвы отказался взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк 17 миллионов рублей в пользу телеканала "Россия", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда.

Таким образом, суд отклонил иск телеканала, в котором "Россия" просила признать незаконным переход Заворотнюк на Первый канал.

В иске против актрисы значилось, что 16 июня телеканал "Россия" и Заворотнюк заключили договор, согласно которому актриса взяла на себя обязательства "выполнять роль ведущей и (или) соведущей" при производстве нескольких циклов развлекательных или музыкальных программ. Кроме того, ответчица обязалась не участвовать "в качестве основного ведущего или соведущего в проектах третьих лиц", а также без предварительного согласования с телекомпанией не давать интервью, не участвовать в радио- и телепередачах и в иных подобных мероприятиях.

29 августа Заворотнюк направила телекомпании письмо об отказе от договора и его расторжении в одностороннем порядке.

В связи с этим истец просил суд оштрафовать актрису на 417 тысяч рублей, а также взыскать с нее неустойку в размере 16 миллионов 680 тысяч рублей за нарушение условий договора.