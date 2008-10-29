Снижение цен на бензин не означает снижения стоимости проезда

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что при снижении цен на бензин не стоит ждать радикальных изменений в сторону снижения стоимости проезда в автотранспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области.

«Бензин в структуре перевозок в автотранспорте - одна из основных составляющих. Снижение цены на бензин автоматически должно вести к снижению стоимости проезда. Это однозначно. Но вы знаете, что есть у нас одна проблема - на протяжении длительного времени тарифы не пересматривались, и они сегодня для значительной части автомобилистов являются низкими", - сказал министр.

Поэтому, по словам И.ВИНСКОГО, " при снижении цен на бензин вряд ли радикальным образом реально цены проезда будут уменьшены. Тем более, вы знаете, что есть проблематика с курсом. Сегодня проблема соотношение гривни к доллару создает нестабильность ситуации и на потребительском рынке, так как бизнес считает свои расходы в долларах… Все будет зависеть не только от цены на бензин, но и от ситуации с курсом валюты".