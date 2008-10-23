В России больше не будет прапорщиков

Минобороны России упраздняет институт прапорщиков и мичманов, а их в будущем заменят профессиональные сержанты-контрактники, сообщил РИА Новости источник в российском военном ведомстве.

Институт прапорщиков и мичманов был создан в СССР в конце 1971 года.

По словам собеседника агентства, планируется, что до конца 2009 года будут сокращены или переведены на другие должности более ста тысяч прапорщиков и мичманов.

"Ликвидация института прапорщиков и мичманов проводится в рамках планируемых сокращений российских Вооруженных сил, общая численность которых, к 2012 году должна составить один миллион человек", - сказал источник.

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков сообщил 14 октября журналистам, что к 2012 году Вооруженные силы планируется сократить до одного миллиона военнослужащих, центральный аппарат военного ведомства - в два с половиной раза - до 8,5 тысячи человек, а количество офицерских должностей в армии и флоте с нынешних 355 тысяч до 150 тысяч.