Эвакуатор уронил машину вместе с водителем
11:33, 20 сентября 2008Разное
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Следующий этап - районный суд
В Одессе на Успенской улице эвакуатор уронил машину вместе с водителем.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля остановился вчера около 18 часов в неустановленном месте, что было зафиксировано сотрудником ГАИ. Когда подъехал эвакуатор, водитель решил не выходить из машины.
И только в момент поднятия автомобиля нарушитель дорожного движения попытался тронуть машину с места, вследствие чего авто сорвалось с креплений подъемника.
В ходе инцидента разбилось одно из стекол машины.
Правовые аспекты инцидента стороны выяснят в Приморском райсуде Одессы.
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