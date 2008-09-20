В Одессе на Успенской улице эвакуатор уронил машину вместе с водителем.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля остановился вчера около 18 часов в неустановленном месте, что было зафиксировано сотрудником ГАИ. Когда подъехал эвакуатор, водитель решил не выходить из машины.

И только в момент поднятия автомобиля нарушитель дорожного движения попытался тронуть машину с места, вследствие чего авто сорвалось с креплений подъемника.

В ходе инцидента разбилось одно из стекол машины.

Правовые аспекты инцидента стороны выяснят в Приморском райсуде Одессы.