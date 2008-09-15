В Киеве Daewoo врезался в троллейбус: 4 погибших

В Голосеевском районе Киева легковой автомобиль врезался в троллейбус, в результате чего четыре человека погибли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 01.57 на проспекте 40-летия Октября.

Водитель «Daewoo Lanos» не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусом без пассажиров, который готовили к буксировке.

Погибли оба водителя и двое пассажиров легкового автомобиля, а также пострадали два человека, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую больницу №17.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного городского управления МЧС.