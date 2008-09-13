На склоне горы Ай-Петри мужчина проломил себе череп
11:12, 13 сентября 2008Разное
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Два инцидента за сутки
В крымских горах травмировались мужчина и женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастные случаи произошли накануне в ялтинском и феодосийском регионах полуострова.
Так, упав с крутого склона горы Ай-Петри, мужчина (1958 года рождения) проломил череп. Пострадавший доставлен в Ливадийскую больницу.
Женщина (1978 года рождения) травмировалась в районе горы Джан-Кутаран, выполняя полет на параплане. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы.
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