На склоне горы Ай-Петри мужчина проломил себе череп

В крымских горах травмировались мужчина и женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастные случаи произошли накануне в ялтинском и феодосийском регионах полуострова.

Так, упав с крутого склона горы Ай-Петри, мужчина (1958 года рождения) проломил череп. Пострадавший доставлен в Ливадийскую больницу.

Женщина (1978 года рождения) травмировалась в районе горы Джан-Кутаран, выполняя полет на параплане. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы.