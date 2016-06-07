Международный форум "Электронная демократия для перемен" в Виннице

Общественная организация «Подольское агентство регионального развития» инициирует проведение двухдневного Международного форума «Электронная демократия для перемен» в рамках проекта «Лаборатория электронной демократии» при поддержке Фонда Чарльза Стюарта Мотта и Фонда Восточная Европа.

Электронная демократия для изменений – это двухдневный международный форум, который объединит представителей органов власти, гражданского общества, ІТ-сектора, научной среды, СМИ из Украины, Польши и Молдовы. Мероприятие состоится 30 июня – 1 июля 2016 г. В отеле «Оптима» в г. Винница.

Кроме того, в рамках Форума состоится награждение победителей лучших ІТ-проектов и инициатив для развития е-демократии на национальном и региональном уровнях. Проголосовать за номинантов можно здесь или на сайте Форума - www.e-demforum.org. Форма для голосования открыта до 18.00 25 июня.

Проект программы Форума «Электронная демократия для перемен» и более подробная информация о мероприятии опубликованы на сайте Форума – www.e-demforum.org.

Предварительная регистрация для участия в Форуме обязательна. Конечный срок регистрации – 15 июня. Поскольку количество мест ограничено (70 человек), о результатах отбора организаторы сообщат всем заявителям не позднее 20 июня. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников, а также возмещение проезда в пределах стоимости купейных билетов, но не более 500 грн. на одно лицо.

За более подробной информацией обращайтесь к Оксане Гречко, координатору проекта, по эл. адресу o.grechko@pard.org.ua или по тел. +38 (0432) 69 44 32.

Проект программы Форума «Электронная демократия для перемен» и более подробная информация о мероприятии опубликованы на сайте Форума – www.e-demforum.org.