Дэвид Копперфильд заявил, что нашел источник вечной молодости

Человек, который заставил на время исчезнуть Статую Свободы, заявил, что сможет скоро сделать то же самое с обвислым животом и морщинами. Иллюзионист Дэвид Копперфильд, которому в сентябре исполнится 50 лет, говорит, что нашел "Фонтан молодости" на южных Багамах, среди группы из четырех крошечных островов, которые он недавно купил за 50 млн долларов.

Один из его островов, Кей-Муша, является частным курортом, а другие острова служат чем-то вроде буфера, который скрывает иллюзиониста и его гостей от любопытных глаз.

Копперфильд уклончиво отвечает про "Фонтан молодости", но человек, известный тем, что развлекает людей при помощи обмана, добавил, будто на его архипелаге также есть легендарный источник, который дарует вечную молодость.

"Я на самом деле обнаружил подобный феномен, - заявил он агентству Reuters в телефонном интервью. - Вы можете взять мертвые листья, положить их на воду и они снова становятся полными жизни… Жуки или насекомые, которые близки к смерти, прикасаются к воде и улетают. Это удивительная вещь, это очень и очень захватывающе".

Копперфильд сказал, что он нанял биологов и геологов, чтобы исследовать потенциальный эффект этого феномена, но пока не приглашает своих гостей плавать или пить из этого источника.