Минобороны России опровергло сообщения о взрыве Рокского тоннеля

Минобороны РФ официально опровергло сообщения грузинских СМИ о взрыве Рокского тоннеля, соединяющего Южную и Северную Осетии. "Сообщения о взрыве Рокского тоннеля, прошедшие в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Территории в окрестностях Рокского тоннеля надежно контролируются подразделениями российской армии", - говорится в сообщении управления пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, по Рокскому туннелю - единственной дороге, связывающей напрямую Северную и Южную Осетию - из России перебрасывается военная техника и пехотные подразделения.

Рокский тоннель - автодорожный тоннель на Рокском перевале под горой Сохс между Северной и Южной Осетией. Тоннель расположен на высоте 2500 м над уровнем моря. Открыт в 1981. Длина тоннеля - 3700 м. Через Рокский тоннель проходит Транскавказская автомагистраль (Транскам).