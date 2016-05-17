17 мая (вторник) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Продвижение проблемы Крыма в международном информационном поле. Как не дать миру отмолчаться?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Есть ли будущее у Украины и Крыма без крымских татар?

Состояние крымскотатарской культуры в Крыму и в Украине.

Какое место в информационной политике Украины должна занимать тема Крыма и крымских татар?

Анализ возможных каналов доставки, субъектов продвижения и адресатов темы в международном сообществе.

Представление крымскотатарского участника спецпроекта «ШОРТ-ЛИСТ» на LB.ua кинорежиссера Наримана Алиева и его фильма «Вернуться с рассветом».

Участники круглого стола:

НАДЕЖДА ЦОК, Посол по особым поручениям по вопросам Крыма МИД Украины

ТАМИЛА ТАШЕВА, соучредитель и координатор общественной организации «Крым SOS»

ВЛАДИМИР КАЗАРИН, вице-премьер Крымской автономии в 2001-2005 годах, вице-губернатор Севастополя в 2006-2010 годах, профессор, экс-глава кафедры Таврического национального университета им. Вернадского.

ЭСКАНДЕР БАРИЕВ, член Меджлиса крымско-татарского народа

ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ, руководитель политических программ Института Горшенина, специалист в сфере Public Relations

ДАРЬЯ БАДЬЕР, редактор отдела «Культура» LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​