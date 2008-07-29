В Крыму с моста под аплодисменты сняли уснувшего туриста

Спасатели Алушты (АР Крым) сняли с 25-метрового моста заснувшего на краю туриста.

По информации Главного управления МЧС Украины в АРК, звонок спасателям Алушты поступил от отдыхающей, которая находилась в районе автомобильного моста на улице Октябрьская. Женщина сообщила, что на парапете моста, на самом краю, на высоте около 25-метров, неподвижно лежит человек. На место прибыло отделение спасателей МЧС.

«Как оказалось, мужчина, лежавший на самом краю, крепко спал, поэтому кричать и будить человека мы не стали – боялись, что, неожиданно проснувшись, он мог не удержаться и упасть с 25-метровой высоты, - рассказывает начальник караула СГПЧ-37 Сергей КОМЛИЧЕНКО. - Оценив обстановку спасатели с помощью автолестницы поднялись к спящему человеку. Когда они забрались на парапет и стали обвязывать спящего веревкой, он проснулся. Увидев спасателей и себя на огромной высоте, человек был просто в шоке. 30-летний мужчина, приехавший сюда на отдых из Николаева, совсем не помнил, как оказался на мосту, перелез через перила и, спустившись на 2 метра, заснул на парапете».

Как выяснилось, турист в этот день крепко выпил, так, что ничего не помнил. Правда, проснувшись и увидев людей в форме и около сотни зевак внизу, мужчина тут же протрезвел. С помощью веревки его успешно затащили обратно на мост под аплодисменты очевидцев.