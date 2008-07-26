Дендропарк "Софиевка" переходит на экологический электротранспорт

Национальный дендропарк „Софиевка” в городе Умань переходит на использование экологически чистого транспорта: елекромаршруток и электромусоровозов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Национального дендрологического парка „Софиевка” НАН Украины Иван КОСЕНКО, начиная с этой недели туристов по дендропарку возят две платные элекромаршрутки, подаренные дендропарку бизнесменом.

По словам директора, ни один дендропарк в Украине сейчас не предлагает своим туристам такой услуги, хотя для Европы это общепринятая норма.

Электромаршрутки в “Софиевке” ездят от центрального входа в „Софиевку” возле автовокзала через павильон Флоры до дамбы. Впоследствии маршрут могут продолжить. Длительность поездки 20-25 минут. Стоимость для взрослых 10 грн., для детей - 7 грн.

По словам директора, через месяц, кроме электромаршруток, в дендропарке появятся два электромусоровоза. Экологически чистым транспортом заменят трактора Т-16, которыми сейчас в парке собирают мусор.

И.КОСЕНКО сообщил, что мусоровозы дендропарк покупает за собственные средства, выделив на эти цели почти 100 тыс. грн. В мае деньги перечислили на счет одесского бизнесмена, который специально для „Софиевки” заказал электромусоровозы в Китае, отметил руководитель парка.

По данным И.КОСЕНКО, еще два электромусоровоза для потребностей дендропарка планирует закупить НАН Украины.