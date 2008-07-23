Ночью в киевском метро погибли два человека

Сегодня в 3.40 на станции "Дворец спорта" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена в вентиляционной шахте во время проведения плановых работ по демонтажу шумоизоляционной перемычки вентиляционного двигателя произошло обрушивание части перемычки.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие этого погибли 2 работника СП "Служба тоннельных сооружений и зданий", тела которых изъяты из-под обломков.

Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.