Ночью в киевском метро погибли два человека
08:05, 23 июля 2008Разное
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Движение поездов - в штатном режиме
Сегодня в 3.40 на станции "Дворец спорта" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена в вентиляционной шахте во время проведения плановых работ по демонтажу шумоизоляционной перемычки вентиляционного двигателя произошло обрушивание части перемычки.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие этого погибли 2 работника СП "Служба тоннельных сооружений и зданий", тела которых изъяты из-под обломков.
Движение поездов осуществляется в штатном режиме.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.
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