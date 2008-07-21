В Симферополе ВАЗ врезался в скорую помощь: 5 человек травмированы
10:12, 21 июля 2008Разное
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Пострадали врач, медсестра, дети
5 человек получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии в Симферополе с участием автомобиля «скорой помощи» и ВАЗа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Крыма, дорожная авария произошла в воскресенье вечером.
Автомобиль ВАЗ-21083 врезался в ГАЗ-ЧАЗ-32214 («скорую помощь»). Водитель ВАЗа место ДТП покинул, в настоящее время ведутся мероприятия для установления его личности и задержания.
В результате ДТП травмированы 5 пассажиров «скорой помощи»: три женщины (среди них – врач и медсестра станции скорой помощи), 15-летний парень и 2-летний мальчик.
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