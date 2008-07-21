В Симферополе ВАЗ врезался в скорую помощь: 5 человек травмированы

5 человек получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии в Симферополе с участием автомобиля «скорой помощи» и ВАЗа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Крыма, дорожная авария произошла в воскресенье вечером.

Автомобиль ВАЗ-21083 врезался в ГАЗ-ЧАЗ-32214 («скорую помощь»). Водитель ВАЗа место ДТП покинул, в настоящее время ведутся мероприятия для установления его личности и задержания.

В результате ДТП травмированы 5 пассажиров «скорой помощи»: три женщины (среди них – врач и медсестра станции скорой помощи), 15-летний парень и 2-летний мальчик.