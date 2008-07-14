В Днепропетровской области поезд протаранил Жигули: 4 пострадавших

В Днепропетровской области в результате столкновения легкового автомобиля с пригородным поездом пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла в 16:25 13 июля возле села Кудашовка Криворожского района Днепропетровской области, на 128-ом километре перегона „Гейковка – Моисеевка” Днепровской железной дороги. На нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля „ВАЗ-21099” и пригородного поезда №6476 сообщением „Долинское – Никополь”.

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Всего за минувшие сутки в Украине зарегистрированы 174 ДТП, в которых погибли 25 человек и 248 - травмированы.