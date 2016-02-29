Соломия Витвицкая и Александр Мордерер представят проект "Переможці" в Европарламенте

С 29 февраля по 2 марта в Европейском парламенте впервые в истории состоится «Украинская неделя» #Ukrainianweek, в рамках которой запланирована презентация фотовыставки «Переможці». Премьера совместного проекта Телевизионной службы новостей (ТСН) и журнала VIVA! недавно в Киеве имела большой общественный резонанс.

В Брюсселе социальный проект и фотовыставку представят куратор и волонтер Соломия Витвицкая и автор, известный фотограф Александр Мордерер. На специальной экспозиции будут продемонстрированы 30 фотографий с героями АТО и волонтерами, которые потеряли на войне части тела, но не утратили силы духа.

Цель проекта - показать, что украинцы после сложных ранений остаются полноценными членами общества, которые должны быть в равных правах с другими гражданами, ведь они также красивы, полны сил для новой жизни, счастливы и вдохновляют других.

Фотографии были опубликованы в спецвыпуске журнала VIVA! «Переможці» с благотворительной целью, все средства от продажи спецвыпуска передаются на развитие современного протезирования в Украине. Партнер акции: международный благотворительный фонд «Save Lives Together».

Проект «Переможці» включает также серию интервью в эфире новостей ТСН с героями АТО и известными личностями, которые живут с протезами, - например, Оксаной Мастерс и Евгением Кравитз.

Презентация фотовыставки «Переможці» в Брюсселе организуется при инициативе и содействии народного депутата Украины Ирины Геращенко, уполномоченной Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Соломия Витвицкая, куратор проекта «Переможці», ведущая новостей ТСН на телеканале 1+1 комментирует: «Это большая честь и возможность представить проект «Переможці» на таком высоком уровне и рассказать миру о наших героях. Нашим защитникам, которые возвращаются с фронта, сейчас очень важно почувствовать благодарность и уважение общества, найти себя в жизни, в работе, в любви, в спорте. Интересно, что герои проекта "Переможці" мечтают воочию увидеть европейские преимущества и города Европы. Например, прямо сейчас двое наших "Переможців" поднимаются на протезах во французские горы. Современные протезы ребята покупают в европейских компаниях, лечение и реабилитацию часто проходят в клиниках Германии, Словакии, Литвы, Румынии, Италии, Испании и других стран. Но мы стараемся, консолидируем усилия, чтобы создавались необходимые условия и современное протезирование развивалось в Украине».

Видеобекстейдж проекта «Переможці» - https://www.youtube.com/watch?v=zjo97CebvfU&app=desktop

Благотворительный выпуск журнала VIVA! «Переможці» можно заказать на Yakaboo.ua

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