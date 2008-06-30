Украинка стала Миссис Мира-2008 (фото)

В финале конкурса "Миссис Мира-2008", в котором могут участвовать лишь замужние женщины, и который на этот раз проводился в Калининграде, победила представительница Украины Наталья ШМАРЕНКОВА - певица, известная под своим сценическим псевдонимом Камалия, сообщает Би-Би-Си.

Первой вице-мисс названа представительница Сингапура Колин Франсиска-Мэйсон, второй — живущая в США «Миссис Беларусь» Екатерина Ганаго. Почетные четвертое и пятое места заняли, соответственно, «Миссис Перу» Джулисса Замбрано Фалькон и «Миссис Вьетнам» Нгуен Диу Хоа.

В шоу принимали участие конкурсантки из 40 стран мира.

"Миссис Мира", задуманная 30 лет назад американским бизнесменом Дэвидом МАРМЕЛОМ, - это конкурс красоты, в котором соревнуются замужние женщины старше 18 лет со всего мира.

Миссия конкурса - привлечь внимание общественности к значимости семейных ценностей. В прошлом году на конкурсе "Миссис Мира" в Сочи корону завоевала американка Дайэн ТАКЕР.