На приемном пункте металлолома нашли 80 артиллерийских снарядов

городе Коростень Житомирской области на приемном пункте металлолома ЗАО «Укрвторчермет» было выявлено 80 артиллерийских снарядов времен ІІ Мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место нахождения боеприпасов охраняется. Обезвреживание их запланировано на сегодня, 9 апреля пиротехнической группой Главного управления МЧС в Житомирской области.

Всего за минувшие сутки на территории Украины выявлено 110 боеприпасов, а именно: 89 артиллерийских снарядов, 19 мин и 2 гранаты времен ІІ Мировой войны.