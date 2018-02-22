Госгеокадастр утвердил план-график передачи земель громадам: на Житомирщине земли получат 45 ОТГ
15:07, 22 февраля 2018Разное
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В общем, землю получат 45 объединенных территориальных громад Житомирской области.
Госгеокадастр утвердил план-график передачи земель громадам: на Житомирщине земли получат 45 ОТГ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на и. о. начальника главного управления Госгеокадастра в Житомирской области Сергея Музыченко.
«План-график по передаче земель уже утвержден, он актуален. До 1 декабря 2018 года планируется передать ориентировочно 133 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад», – отметил Музыченко.
В общем, земле получат 45 объединенных территориальных общин Житомирской области.
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