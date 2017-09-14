Крупные налогоплательщики в августе увеличили платежи в бюджет на 24%

Поступления налогов от крупного бизнеса в августе 2017 года достигли 29,8 миллиарда гривень, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 5,7 миллиарда гривень, или на 23,7%.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, в том числе крупный бизнес уплатил в бюджет 8,6 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, 5,6 миллиарда гривень акцизного налога и 11,7 миллиарда гривень налога на прибыль.

Также сообщается, что доля налоговых платежей крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, составила 58% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет по Украине, при этом Офис обслуживает 2,8 тысячи субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривень доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.