Предпринимателей Житомирщины учат ориентироваться на международные рынки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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“Одной из составляющих успеха экономического развития любой страны является международная торговля и ее положительный баланс. Потеряв рынок «северного соседа», украинские производители смогли переориентироваться на новых потребителей – ЕС, Китай, Индию и другие страны”,- сказано в сообщении.

Также отмечается, что именно об экспорте и новых возможностях для бизнеса говорили сегодня, 6 июля, в Житомире на тренинге для предпринимателей Житомирщины с участием директора департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Алексея Шатило.

Тренинг проводили представители Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

В частности, на тренинге объяснили, почему нужно экспортировать, какие возможности для покорения международных рынков доступны украинскому бизнесу и как использовать эти возможности правильно.

"Стратегическая цель Офиса – помогать украинскому бизнесу быть успешным на зарубежных рынках путем развития экспортных компетенций украинского бизнеса ,продвижения украинских товаров и услуг за рубежом, и тому подобное",- уточняют в облгосадминистрации.

Напомним, Офис по продвижению экспорта является консультативно-совещательным органом при Министерстве экономического развития и торговли Украины, который был создан как «единое окно» помощи украинским экспортерам в выходе на иностранные рынки.