Курсовая политика должна быть крайне профессиональной и ответственной - глава УСПП

Хотя НБУ называет причиной традиционный сезонный фактор, эксперты УСПП, Антикризисного совета общественных организаций считают, что девальвация национальной денежной единицы обусловлена ​​неоправданными и несогласованными действиями Минфина и НБУ – большие бюджетные выплаты Минфина в декабре 2016. произошли на фоне затягивания межбанковских торгов для погашения спроса на валюту. Хотя можно согласиться с прогнозами на скорую стабилизацию ситуации на валютном рынке, в Антикризисном совете уверены – обращение с курсом гривны должно быть крайне профессиональным и ответственным, поскольку для населения и бизнеса это слишком чувствительная тема.

«Учитывая низкий уровень доходов населения, невысокую платежеспособность внутреннего рынка, колебания курса гривны являются для людей очень чувствительным негативным фактором. Украина очень зависит от импорта, мы завозим газ, нефть и нефтепродукты, потребительские товары, лекарства. Поэтому за удешевлением гривны последует и рост цен и тарифов, и новый виток инфляции, и снижение уровня жизни. К тому же, низкая платежеспособность не стимулирует производственное развитие, влечет за собой снижение экономических показателей», – подчеркивает президент УСПП Анатолий Кинах.

УСПП, Антикризисный совет общественных организаций неоднократно отмечали необходимость усовершенствовать денежно-кредитную, валютно-курсовую государственную политику, перейти от популистских разговоров к высокопрофессиональным конкретным действиям, поскольку просчеты чреваты расшатыванием настроений, нагнетанием паники, потерями в сфере национальной финансовой безопасности.

Необходимо выполнить законодательное требование – заслушать отчет Национального банка Украины в парламенте, привлечь для обсуждения его деятельности деловую общественность страны, организации промышленников, предпринимателей, работодателей.

Среди неотложных действий – подготовка совместных программ правительства, НБУ, парламента по обновлению кредитования реального сектора экономики по доступным ставкам, микрокредитования малого бизнеса, в том числе – на условиях рефинансирования государством. Надо дать надлежащую оценку так называемой чистке банковских учреждений, заложить основы строительства действительно надежной, стабильной, такой, что пользуется доверием населения и бизнеса, банковской системы.

«Надо понять, что очередные транши МВФ не излечат от наших внутренних проблем, что политика наращивания долгов – тупиковая, а оздоровить экономику смогут только инвестиции, рост деловой активности, благоприятные условия для бизнеса, программы создания новых рабочих мест. Денежная политика требует максимально ответственных действий правительства и Национального банка, она, как ни одна из других составляющих экономической политики, основывается именно на прогнозируемости, стабильных подходах, доверии населения», – подытожил Кинах.