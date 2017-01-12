Состоялась стратегическая сессия в рамках проекта "Инкубатор" от ПриватБанка

Стратегическое планирование – это основа работы любого бизнеса. А если Вы новичок или запускаете новое направление бизнеса, то и подавно без него не обойтись. Так же считает ментор проекта «Инкубатор» Светлана Бережная, управляющий партнер компании «Бизнес Тайм Украина». Поэтому она собрала своих подопечных в Днепре 27 декабря, чтобы провести для них стратегическую сессию.

Проект «Инкубатор» приблизился к своему экватору, уже видны первые результаты работы по каждому проекту. А вот благодаря кому и почему произошли эти сдвиги рассказывают сами участники.

«Когда состоялась наша первая встреча со Светланой, – говорит Евгения Павлюк, владелица сети магазинов обуви и участница «Инкубатора», – она сразу сказала: «Всем, кто попадет ко мне, легко не будет». Щадить чьи-то чувства она не планировала, сразу сказала, что критика будет жесткой, но конструктивной. И она свое слово сдержала. Только вот для меня такой подход оказался решающим в хорошем смысле. Поскольку за короткий промежуток времени в моем бизнесе и в моем мозгу произошли такие сдвиги, которых я не смогла достичь за предыдущие несколько лет».

«Светлана Бережная, – продолжает делиться своим мнением Евгения, – выслушав мой рассказ о том, как я веду бизнес, сразу мне сказала: «У тебя в бизнесе много белых пятен и недоработок, а особенно в отношении персонала. Ты не учитываешь одного очень важного момента – обучение своего персонала и прописывание грамотной системы мотивации». И могу сказать, что проект «Инкубатор» настолько воодушевил меня, что я пошла на крайние меры и за месяц ввела изменения, изменила мотивацию, взялась за обучение персонала. Было нелегко, поскольку ряды сотрудников опустели. А работа не остановилась, и пришлось очень оперативно набирать новых сотрудников. В тот момент у меня была паника, я советовалась со Светланой, которая поддерживала меня не только как мой наставник, но и как партнер. Пересмотреть свои взгляды на ситуацию с персоналом также очень помог еще один ментор «Инкубатора» Евгений Гетманчук. Он, как говорят, «вправил мозги» мне, как руководителю. И сегодня я могу сказать, что такие кардинальные шаги в разы улучшили качество сервиса в моих магазинах и увеличили продажи».

Этот пример иллюстрирует то, насколько активно и действенно работают команды и наставники проекта «Инкубатор». Само собой, не все команды стартовали ровно, и этап бизнес-презентации уже четко показал, кто действительно горит своей идеей и готов ради ее реализации выкладываться по максимуму. Следующим шагом стало стратегическое планирование. Участники обозначили свои цели в горизонте на три года, проработали слабые стороны и отрицательные явления, а также ключевые факторы успешности бизнеса. В итоге наметился план действий, согласно которому они будут двигаться дальше к росту. И конечно же, участники стратегической сессии получили домашнее задание на следующую встречу. Уже в феврале команда проекта снова встретится в полном составе в Киеве.