В Украине открыли бизнес-инкубатор, с помощью которого можно стать предпринимателем с нуля

В Украине открылся первый бизнес-инкубатор, который поможет начать или развивать свой бизнес, имея только желание и идеи. Выращивать малый бизнес будут в рамках национальной программы "Страна предпринимателей", а подготовкой нового поколения предпринимателей займутся опытные бизнес-тренеры, менторы и банкиры.

"Задача ИнКУБатора не только дать начинающим предпринимателям основы ведения бизнеса и поддержать морально. Мы будем работать над запуском реального бизнеса "под ключ", независимо от того это будет производство, услуги или торговля, – говорит руководитель направления "Малый и средний бизнес" ПриватБанка Александр Николенко. – В отличии от многих не менее вдохновляющих проектов у нас есть уникальные возможности продвижения и финансирования для предпринимателей".

Чтобы стать участником ИнКУБатора, достаточно заполнить анкету, в которой необходимо рассказать об идее своего будущего или действующего бизнеса и путях его развития. Самые перспективные с точки зрения экспертов проекта идеи будут отобраны для "выращивания" реального бизнеса. Отбор заявок в бизнес-инкубатор завершится 15 октября, а финалистов отборочного тура объявят в ходе масштабного бизнес-форума "Страны предпринимателей" в Киеве.

Двадцать финалистов проекта получат возможность учиться предпринимательству и продажам по специальной программе Prometeus, а также поддержку специалистов и бизнес-тренеров по всем вопросам организации и планирования своего дела, системы продаж, бухгалтерии и юридических аспектов. Самые успешные участники бизнес-инкубатора получат финансовую и организационную поддержку от инициатора программы "Страна предпринимателей" ПриватБанка.

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Кроме того, для всех участников отборочного тура инкубатора, а также для клиентов, которые уже зареєструвалися на портале программы https://kub.pb.ua, будут доступны бесплатные программы онлайн обучения по вопросам, которые касаются ведения бизнеса, подготовленные Prometeus и ПриватБанком.

Национальная программа развития малого бизнеса "Страна предпринимателей", инициатором которой стал ПриватБанк, позволит в ближайшие годы создать более миллиона новых рабочих мест и поднять украинскую экономику. Прежде всего, "Страна предпринимателей" поможет всем желающим начать свое дело, а действующим предпринимателям привлекать доступные микрокредиты и пользоваться бесплатными консультациями и помощью специалистов. Интернет портал программы kub.pb.ua и круглосуточный сервис поддержки предпринимателей дадут всем предпринимателям, самозанятым бизнесменам, людям, желающим создать собственное дело, новые инструменты для открытия и расширения своего дела.