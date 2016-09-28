Украинский бизнес может лучше закрепиться на рынке Италии

В частности, перспективным выглядит рынок Италии: сейчас она для Украины в Европе на первом месте по показателю положительного сальдо в двусторонней торговле. Есть возможности нарастить украинский экспорт в сфере перерабатывающей, легкой промышленности, фармации и др.

Об этом шла речь во время украинско-итальянского бизнес-форума в Риме, организованного УСПП и Конфедерацией итальянской промышленности (Конфиндустрия) с участием представителей национальных правительств, деловых ассоциаций, крупных компаний-производителей – «Биофарма», «Укрпластик», «Мироновский хлебопродукт», Украинской зерновой ассоциации и тому подобное.

Стороны договорились о системных коммуникациях и подготовке совместных проектов. Для этого президент УСПП Анатолий Кинах и лидер Конфиндустрии Стефано Пан подписали меморандум о сотрудничестве. Документ вскоре будет дополнен конкретным планом мероприятий.

«Для нас это важно в контексте модернизации украинской экономики, ее адаптации к европейским стандартам. Кроме того, нужно наращивать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В данном случае есть заинтересованность партнеров в сферах энергосбережения и энергоэффективности, перерабатывающей отрасли АПК, инфраструктуры, транспортного машиностроения, легпрома и малого предпринимательства», – сообщил президент УСПП Анатолий Кинах.

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По его словам, уже есть положительная динамика торговли, которую нужно развивать, пользуясь интересом партнеров. Напомним, за первое полугодие 2016 года сальдо двусторонней торговли составило 328,8 млн. долл. США на пользу нашего государства. Украина экспортирует преимущественно черные металлы, удобрения, зерновые, древесину, продукцию легкой промышленности.

Среди планов – значительно расширить двустороннее экономическое сотрудничество и вывести ее на уровень системных связей, закрепить украинский бизнес на рынке Италии. Стороны, согласно меморандуму, будут способствовать организации предпринимательских миссий, встреч в двухстороннем формате, семинаров, круглых столов.

УСПП надеется, что подобные меры будут иметь максимально практические результаты в виде запуска новых проектов между компаниями, подписание контрактов и проч. Союз планирует отслеживать ситуацию и всячески способствовать развитию отношений между потенциальными партнерами.

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В свою очередь, итальянская сторона выразила готовность помогать партнерам в развитии диалога власти и бизнеса по преодолению коррупции, защиты прав собственника и инвестора и тому подобное.

Напомним, УСПП работает в тесном партнерстве с институтами ЕС через свое представительство в Евросоюзе (Брюссель), опираясь на поддержку крупнейшей бизнес-ассоциации в Европе Businesseurope, что объединяет деловые структуры почти 40 стран.

Справка. Всеобщая конфедерация итальянской промышленности, сокращенно Конфиндустрия (итал. Confederazione Женераль dell'industria Italiana) – организация, защищающая интересы предпринимателей в сферах промышленности и услуг в Италии. Объединяет на добровольных началах около 150 000 компаний, в числе которых представлены банки, а с 1993 года – также акционерные общества, с общим числом занятых более 5 млн. лиц.