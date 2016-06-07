ПриватБанк раздал бизнесу 650 тысяч роботов

Более 205 тысяч корпоративных клиентов ПриватБанка и 450 тысяч предпринимателей получили неожиданный подарок – бесплатных роботов для онлайн-продаж и коммуникаций с потребителями. Уже готовый и легко расширяемый персональный робот компании будет работать службой поддержки, консультировать клиентов, принимать заказы и оплату товаров и услуг. Потребителю не нужно устанавливать никаких приложений, достаточно в поиске Приват24 ввести название компании и начать коммуникацию.

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"Нормальный предприниматель никогда не напишет своего приложения или бота по двум причинам: ему надо лучше всех печь свою пиццу, и в мире нет такого количества программистов, чтобы написать приложения всем желающим, – говорит Александр Витязь. – Что делать? Наладить автоматический выпуск роботов с базовым функционалом!"

Каждому корпоративному клиенту ПриватБанк автоматически создал именного робота в Приват24 Sender, который готов вести коммуникации с потребителями и принимать оплату банковскими картами. При желании предприниматели смогут самостоятельно настроить дизайн или расширить функционал своего робота. Видео о возможностях роботов ПриватБанка здесь.